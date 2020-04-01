شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه سوهاج: تطهير وتعقيم جميع الطرق والمصالح الحكومية لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد بدرى محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة انتهت من تطهير وتعقيم جميع الطرق الرئيسية بمدينة سوهاج وعدد من المصالح الحكومية باستخدام الكلور، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المهندس محمد بدرى محمد، أن قطاع المعامل بالشركة قام بإنتاج عبوات كحول سعة 120 ملى للعبوة الواحدة لإتاحتها للجمهور بسعر التكلفة وذلك لمنع استغلال التجار للأزمات وارتفاع أسعار المطهرات والكحول منذ إعلان الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا ولمواجهة نقص توافر الكحول بالأسواق.

وأوضح أن الشركة قامت بتوفير 10 آلاف عبوة كحول تركيز 70% كدفعة أولى للمواطنين، وتم طرح تلك العبوات بمنافذ بيع محافظة سوهاج فى جميع مراكز المحافظة.

‫كان المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، قد أكد أنه تم الموافقة على اعتماد مبلغ 22 مليون جنيه لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة من الخدمة بعدة مناطق، مضيفاً أنه تم حصر تلك المناطق والمتمثلة فى الامتدادات العمرانية المستجدة التى لديها موافقات تنظيمية، ولا يوجد بها خطوط مياه أو صرف صحى، وذلك فى إطار الاهتمام بتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بسوهاج.

‫وأوضح المهندس محمد بدرى محمد، أنه تمت الموافقة على اعتماد 2.5 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 5 كم، و 3 ملايين و475 ألف جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب ببندر وقرى جهينة، و4 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من المياه بمركز البلينا، و مليونى جنيه لمد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 10 كم، و4 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى ومدينة المنشأة، و3 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بطهطا، ومليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بأولاد حمزة ومركز العسيرات، ومليونى جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بساقلتة.



تطهير الطرق الرئيسية

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جانب من تطهير الشوارع الرئيسية



جانب من تطهير الشوارع



جانب من تطهير المدارس