شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحكومة تدشن موقعا للتواصل مع العمالة المؤقتة المتضررة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، إنه في إطار حرص الحكومة على تهيئة المجال أمام سير الحياة اليومية بشكل طبيعي، يتم الحرص أيضًا على أن يكون هناك آليات للتواصل بشكل مباشر مع المواطنين، سواء من خلال الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على تطوير أدواتها، للتواصل مع المواطنين وبخاصة الشباب، الذين يقبلون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة دشنت موقعًا إلكترونيًا، بعنوان: care.gov.e؛ تم عمله خصيصًا للشباب، ليستطيعوا من خلاله الحصول على المعلومات من المصادر الصحيحة والرسمية لها.

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وأكد رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، بأنه تم رصد 10 آلاف شائعة منذ إجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أنه سيتم العمل على محاولة تطوير موضوعات الموقع الذي دُشن للشباب، ليكون قريبًا من اهتمامات المواطن المصري، وليساعد على التوعية والتثقيف فيما يتعلق بالمراحل التي تمر بها الدولة في إطار إدارتها للأزمة، وأيضًا في إطار التوعية والتثقيف للشباب بكيفية التعامل مع متطلبات المرحلة الحرجة.

وتابع أن الحكومة بصدد تدشين موقع آخر، في المرحلة المقبلة، سيسمى بموقع أهالينا؛ بهدف مساعدة العمالة المؤقتة، التي تعاني نتيحة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة كورونا، لافتًا إلى أن الهدف من تدشين هذا الموقع، تحقيق قدر من التكافل الاجتماعي بين رجال الأعمال والعمالة المؤقتة، بما يضمن أن يكون هناك تشارك مجتمعي، وتكاتف كشعب مصري بمختلف فئاته لمواجهة الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن الموقع الخاص بالعمالة المؤقتة، سيحتوي على رابط لتسجيلهم وتوثيقهم، بالتوازي مع التسجيل الذي يتم في هذه الفترة من قبل وزارة القوى العاملة.