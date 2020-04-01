شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجرافيك.. 22 دولة لم يصلها كورونا.. بعضهم لم تسمع عنه من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت موقع CNN بالعربية انفوجرافيك يوضح الدول التى لم يصل إليها فيروس كورونا، فى الوقت الذى تحول فيها إلى جائحة عالمية تهدد نحو 179 دولة، حيث تقول "سى إن إن" إنه فى الوقت الذى يستمر فيه عدد الحالات المشخص إصابتها بالفيروس عالميا، لم تسجل 22 دولة أى إصابات، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عنها، حيث امتدت هذه الدول إلى كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسا.

على مستوى الدول العربية، كانت اليمن الدولة الوحيدة التى لم تسجل أى إصابات بهذا الفيروس، وسط تحذيرات دولية بأن الحالات قد تظهر هناك بصورة مفاجئة وتنفجر أعداد الحالات فيها إلى جانب سوريا التى سجلت مؤخرا إصابات.

وكان رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية، عبد النصير أبوبكر، قد أعرب لشبكة CN فى تصريحات سابقة، عن قلقه من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها فى سوريا واليمن، مضيفًا قد نتوقع "انفجاراً فى الحالات".

وكانت الدول التى لم يصلها كورونا، فى قارة آسيا، اليمن وكورويا الشمالية وطاجيكستان وتركمانستان.

Advertisements

وفى قارة أفريقيا: ملاوى وبوروندى وجنوب السودان وسيراليون وبوتسوانا وليسوتو وجزر القمر وساو تومى وبرينسيبى.

أما فى قارة "أوقيانوسيا"، فالدول الخالية من كورونا حتى الآن هى جزر سليمان، وقانواتو وساموا وكيريباتى ويكرونيزيا وتونجا وجزر مارشال وبالاو وتوفالو وناورو.

وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم قد بلغ 860 ألف، بينما بلغ عدد الوفيات حوالى 42 ألف.

وتعد الولايات المتحدة وإيطاليا واسبانيا من أكثر الدول تضررا بالفيروس حتى الآن.