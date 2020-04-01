شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية توقف حجوزات العمرة حتى نهاية مايو لتفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عدم قبول أي طلب لحجوزات مجموعات العمرة حتى نهاية مايو المقبل، وذلك في ظل تفشى فيروس كورونا في معظم دول العالم، وما يشكله من خطورة تستهدف بشكل أكثر التجمعات البشرية.

وقالت الخطوط الجوية السعودية في بيانها، إنها ستتيح استرداد ثمن التذاكر المحددة لمجموعات العمرة وذلك حتي نهاية شهر مايو 2020 بدون رسوم إلغاء، كما تتيح تغيير خط السير إلي أي محطة أخري حسب طلب الراكب لمرة واحدة فقط وبدون رسوم مع حصوله علي فرق السعر إن وجد، مؤكدة أن شروط قبول أو رفض طلبات العمرة تخضع للتغير وفقاً للمستجدات والأوضاع.

وعلقت السعودية في 18 مارس الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين للحد من انتشار كورونا، كما قررت المملكة في 4 مارس وقف أداء العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، بعد أسبوع من تعليقها للمعتمرين من مختلف أرجاء العالم.

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وتحظر دول العالم التجمعات العامة، لمكافحة الفيروس الذي أصاب، حتى مساء الثلاثاء، 837 ألف شخص في 202 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 41 ألفًا، وتعافى أكثر من 174 ألفًا، وبين الضحايا 10 حالات وفاة و1563 إصابة بالسعودية.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على غلق حدودها، تعليق رحلات الطيران، تعطيل الدراسة، فرض حظر تجول، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وغلق المساجد والكنائس.