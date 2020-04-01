شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الداخلية تحبط تهريب 1636 طربة حشيش بقيمة 13 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة فى مكافحة تهريب المخدرات، وإحباط محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن إحدى السفن بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى "تفاح" ، مشحونة إلى البلاد بمعرفة شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" ، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ، تم تشكيل لجنة مكونة من "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس – السلطات الجمركية" لتفتيش الحاوية، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط "1636 طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 360 كيلو جرام".

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ثلاثة عشر مليون وثمانية وثمانون ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط القائمين على محاولة التهريب.

Advertisements

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة المخدرات ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها ، وإحباط محاولات تهريبها إلى داخل البلاد.



المضبوطات



جانب من المضبوطات



شحنة المخدرات