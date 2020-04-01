الداخلية تغلق 288 محلا ومطعما و72 مركزا تعليميا لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.
ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة ، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (878) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (174) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
وأثمرت الجهود عن ضبط (288) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق (72) مكان (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة".
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جانب من المضبوطات
مواد غذائية مضبوطة
المضبوطات
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