شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات تصل 5 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة على كافة الأنحاء بالجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، بداية من الخميس وحتى السبت المقبل.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع بداية من غد ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة يستمر حتى الأحد المقبل، لافتا إلى أن الارتفاع سيكون بمعدل 5 درجات عن المعدلات الطبيعية .

وأِشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه لن تتعرض البلاد لأية ظواهر جوية عنيفة خلال الساعات المقبلة سوى الشبورة المائية صباحا وشوائب عالقة في الجو ، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر في تخفيف الملابس ومتابعة النشرة الجوية باستمرار بشكل يومى.

و يشهد اليوم الأربعاء انخفاض طفيف بالدرجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .