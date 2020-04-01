شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر المصريون فى العام المالى المقبل 2020/2021موازنة مالية جديدة ستكون الأكبر فى حجم المصروفات الذى سيكون: 1.71 تريليون جنيه و 1.3 تريليون إيرادات وسيكون أهم جوانب المصروفات كالتالي.. 335 مليار جنيه أجور 100.2 مليار جنيه للسلع والخدمات 326.2 مليار جنيه للدعم Advertisements 170 مليار جنيه للمعاشات 19 مليار جنيه لمعاش تكافل وكرامة 5.7 مليار جنيه دعم للإسكان الاجتماعي 7 مليار جنيه لدعم الصادرات 4 مليار جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي 95.7 مليار جنيه للصحة 46.7 مليار جنيه زيادة للتعليم 7.8 مليار جنيه زيادة للبحث العلمي 280.7 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية

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