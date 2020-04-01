شكرا لقرائتكم خبر عن أُسر تحت الحجر المنزلي في المنيا بسبب كورونا.. من يدعمهم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التنسيق مع رئيس الجامعة، ونقابة الأطباء لعمل قوافل طبية لعدد من القرى التي تم وضع مجموعة من الأسر بها تحت الحجر المنزلي لمواجهه فيروس كورونا المستجد، من خلال توفير خدمات طبية متنوعة في عدة تخصصات وبشكل دوري.

وقال المحافظ خلال اجتماع عقده بديوان عام المحافظة، أنه جاري التنسيق لتوقيع بروتوكول للتعاون بين مديرية الصحة والمستشفى الجامعي، وكذلك نقابة الأطباء، لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة وخاصة في ظل الأحداث الطارئة، والتي تتطلب توحيد الجهود وتكثيف كافة سبل التعاون للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية التي سيتم الاتفاق عليها، وفقا لمجموعة العمل المكلفة من الفريق الطبي من الصحة والجامعة لتشخيص الحالات وتحديد أوجه التعامل معها.

وأضاف المحافظ، أن البروتوكول، سيتضمن التعاون فيما يخص التجهيزات الفنية والأجهزة الطبية المطلوبة.