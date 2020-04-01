شكرا لقرائتكم خبر عن قريتان في المنوفية تحت التطهير لمواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بفرق تطهير لقرى ميت الموز ومليج بمركز ومدينة شبين الكوم، حيث تم رش شوارع القرى وأمام المحال، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا السمتجد وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد أبوليمون، في تصريحات صحفية، على استمرار حملات التطهير والتعقيم ورش جميع المنشآت الحكومية والخدمية بنطاق المحافظة.

وكان محافظ المنوفية قد ناشد المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة والاهتمام بالنظافة حفاظاً على الصحة العامة وفقاً لإرشادات وزارة الصحة للوقاية من العدوى.

محافظ المنوفية يدفع بفرق لتطهير «ميت الموز» و«مليج»