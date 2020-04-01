شكرا لقرائتكم خبر عن «كشافة المنيا» تُعقم الشوارع وتوعي المواطنين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جمعية الكشافة البحرية المصرية فرع المنيا، حملة للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كرونا المستجد والقيام بعمليات تعقيم وتطهير للمؤسسات للحد من التلوث .

قال مصطفي السيد، أحد قيادات الكشافة، إن المرحلة الأولى شملت تطهير مقر الجمعية التنسيقية للكشافة بفروعها مع شارع الجمهورية وميدان بالاس، وتوعية المواطنين بمدينة المنيا .

وأكد «مصطفي» أن الحملة أقيمت تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الفرع، وبمشاركة قيادات الكشافة محمد دياب وأحمد هراس، وفرق مركز شباب البرجاية.

«كشافة المنيا» تعقم الشوارع وتوعي المواطنين بفيروس كورونا

«كشافة المنيا» تعقم الشوارع وتوعي المواطنين بفيروس كورونا