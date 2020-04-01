شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» توافق على تجنس 21 مصريًا بجنسية أجنبية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الداخلية، الأربعاء، قرارًا يسمح بتجنس 21 مواطنًا بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

القرار يحمل رقم 400 لسنة 2020 ونشرته الوقائع المصرية في عدد اليوم.