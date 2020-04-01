شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من وزيرة الصحة بشأن المرض الناتج عن «كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وأوضح القرار، الذي يحمل رقم 145 لسنة 2020 ونشر في عدد الوقائع المصرية، الأربعاء، أنه تطبق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.