شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على مطالب شركات طيران خاصة التدخل لوقف خسائرها (بيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت شركات طيران خاصة، محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، التدخل لوقف خسائرها الناجمة عن أزمة فيروس «كورونا» المتجد (كوفيد 19).

وقال وزارة الطيران المدني، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء: «ناشد رؤساء الشركات وزير الطيران بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم للتغلب على هذه الأزمة».

وأضاف البيان أن الوزير التقى بعدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية، لبحث تأثير وباء «كورونا» على قطاع الطيران الخاص في ضوء تعليق الرحلات الجوية من وإلي مصر.

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وأكد وزير الطيران أن الدولة تمر حالياً بفترة صعبة تستوجب علينا جميعاً التعاون من أجل عبور تلك المحنة الحالية، مضيفاً أن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد انعكست بصورة كبيرة علي قطاع الطيران المدني.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعي دائماَ لتقديم كل سبل الدعم للنهوض بشركات الطيران الخاصة، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف أولاً بأول مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية.

ووجه منار بتشكيل لجنة من كل الأطراف للوقوف علي آخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران المصرية الخاصة، من أجل مجابهة هذه المحنة التي تشهدها كل قطاعات الدولة .

كانت الحكومة قد علقت الرحلات في 19 مارس وكان من المفترض أن يستمر التعليق حتى نهاية الشهر ثم تقرر تمديده الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين اعتبارا من أول أبريل.