شكرا لقرائتكم خبر عن «لو كان هكذا لنسفنا».. مبروك عطية يرد على معتبري «كورونا غضبًا من الله» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه لا بد من توبة نصوحة حتى يكشف الله بلاء كورونا.

وأضاف «عطية»، في حواره مع برنامج يحدث في مصر، تقديم شريف عامر، على إم بي سي مصر، أن التوبة يجب أن تتزامن مع ضرورة الأخذ بالأسباب سواء تنفيذ إجراءات الدولة الاحترازية أو تطبيق نصائح منظمة الصحة العالمية.

ورد «عطية» على من بعتبرون أن وباء كورونا «غضب من ربنا»، قائلًا إن «ما يحدث ليس غضب من الله».

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وتابع: «لاشك أن الله غير راضي.. لكن غضب لأ، لو غضب الله هينسفنا نسفًا كاملاً لايذر حبة عنب أو أثر لمخلوق»، وأشار إلى أنه «طول ما في بني آدم واحد عايش على سطح الكرة الأرضية يبقى ربنا مش غضبان»، واستشهد بالآية القرآنية: «فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين».

وتساءل «عطية»: «ليه مستعجلين على غضب ربنا؟ غضب ربنا ليس كأى غضب».

وتطرق «عطية» إلى موقف صلاة التراويح في شهر رمضان المعظم، إذا ما استمر وباء كورونا، قائلًا: «الأصل الأصيل هو إن صلاة التراويح في البيت أفضل 100 مرة من الجامع».

وأضاف: «لينا في الجامع أربع ركعات عشاء فقط في الظروف الطبيعية، ما بالك لو الاجتماع للتراويح هيجيب لينا مشكلة، إذا كان الفريضة تم تعطيلها، فما بالك بالسنة الممثلة في صلاة التراويح».