شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة الأخيرة للدكتور اللواح قبل وفاته تكشف خطورة كورونا على الرئتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365”، على الأشعة التى أجراها الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذي توفي صباح الإثنين الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا، وأثبت الإشعة إصابته بتليف فى الرئتين.

كان الدكتور اللواح، قد قام بعمل عزل صحى لنفسه عقب إصابته بمسكنه، وقام بإرسال الأشعة الخاصة به لعدد من الأطباء المقربين منه، وطلب جهاز تنفس فى منزله، لكنه لم يجده، فقرر التوجه لمستشفى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، قبل أن يتوفى.

كانت أمل محمد عرفة، زوجة الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أكدت فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أجرى اتصالا بها لتعزيتها والأطمئنان عليها وعلى الأسرة، بعد رحيل زوجها، أمس.

وأضافت، زوجة الدكتور الشهيد أحمد اللواح، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، فى اتصال هاتفى خلال خضوعها للعزل فى منزلها خلف المستشفى العسكرى ببورسعيد، أنها ذهبت أمس، بصحبة نجلها محمد البالغ 13 عامًا ونصف لمستشفى حميات بورسعيد لإجراء تحاليل "PCR"، للتأكد من إصابتهما بكورونا من عدمة، لكن مسؤولى المستشفى أجروا الكشف الطبى علينا وقالوا لا داعى لإجراء التحليل المعملى، وعدت إلى المنزل فاتصل محافظ بورسعيد بى، وقرر على الفور إرسال فريق طبى، قام بأخذ عينة مسح من الفم والأنف أنا ونجلى، ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحاليل اليوم، للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا من عدمة.

وتابعت زوجة الشهيد "اللواح"، بنتى إسراء البالغة 24 عامًا، تم إيداعها مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى في محافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج، وأجرت معها مكالمة هاتفية قبل قليل، أكدت لها نجلتها تعرضها لأزمة صحية وضيق فى التنفس، ويقوم فريق طبى حاليًا بتقديم الإجراءات الطبية اللازمة لها، مشيرة إلى أن نجلتها خريجة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وحاصلة على ماجستير فى النقل البحرى، وتعمل محاسبة مع والدها فى المعمل الخاص به منذ عام.

وعن الحالة الصحية لنجلها محمد، قالت أنه يعانى من حساسية على الصدر، وفى انتظار نتيجة التحليل الليلة للتأكد من الإصابة بكورونا من عدمة.

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وعن أسباب إصابة زوجها الراحل بكوورنا، قالت زوجته، إن المعمل الخاص بزوجها، أجرى تحاليل لثلاثة مواطنين من بورسعيد، خلال أسبوعين فى فترات متفاوتة، وأثبت التحاليل الخاص بالمواطنين إصابتهم بكورونا، لكننا لا نعلم أن العدوى انتقلت له من أى منهم، مشيرة إلى أن وزارة الصحة قامت بعمل عزل صحى برج "المنى" الذى يتواجد فيه المعمل الخاص بزوجها والمتواجد بشارع شارع أوجينى، أمام سينما مصر، والذى يتكون من 10 طوابق.

وكشفت أمل محمد عرفة، عن تفاصيل توديع زوجها الراحل، مؤكدة أنها ذهبت مع نجلها، إلى المقابر، وانتظرت أمام مقابر العائلة ببورسعيد، خارج أسوار المقابر، ولم تنزل من السيارة هى ونجلها، ودعت له أن يتقبله من الشهداء، حيث ووصل الدكتور اللواح، بسيارة إسعاف، من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، دون أى مرافقين أو أحد من أسرته، فى وجود سيارة شرطة، ودخلت سيارة الإسعاف إلى مقابر العائلة بمدينة بورسعيد، دون مرافقين من أسرته، تم دفته بمقابر عائلته فى بورسعيد بمعرفة مسؤولى الصحة والشرطة، بينما تواجد قرابة عشرة أفراد خارج المقابر، وقاموا بأداء صلاة الجنازة غائب على الفقيد الراحل.



















