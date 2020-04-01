شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف حالة وفاة فى أوروبا بفيروس كورونا وتركيا بالمركز الـ 10عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايدت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والموتى نتيجة تفشى الفيروس التاجى، حيث وصلت أعداد الإصابات حتى الآن 852.486 إصابة حول العالم، فيما توفى أكثر من 41.920 ألف شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 177.794 حالة.، بينما سجلت أوروبا 30 ألف حالة وفاة.





ووفق موقع channelnewsasia المتخصص فى رصد الإحصائيات حول العالم ، فأن هناك 105.792 ألف حالة إصابة في إيطاليا بينما سجلت 12.428 حالة وفاة ، و 15.729 حالة شفاء، تليها إسبانيا في المركز الثانى، ثم الصين التي تراجعت للمركز الرابع تلتها كلا من ألمانيا، وفرنسا ، وإيران، وبريطانيا ، وسويسرا، ثم تركيا في المركز العاشر بمعدل إصابات وصل إلى 13.531 حالة ، و 214 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 243.

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كانت منظمة الصحة العالمية أشادت بما وصفته بالاستجابة القوية والمكيفة لحكومة مصر، حسب الوضع الراهن لمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتة إلى أن انتقال المرض يقتصر على سلاسل انتقال العدوى وأن البلد لم يشهد أى ارتفاع حاد فى عدد الإصابات.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة، وفق ما أعلنه الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.