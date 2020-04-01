شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم 1296 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة 14 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم الدفعة الأولى من وحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبار من 14/4/2020، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ١٢٩٦ وحدة سكنية.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسلات (11 - 12 - 13 بالمرحلة الأولى، و7 - 8 - 9 بالمرحلة الثانية)، مشيراً إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وقال المهندس أمين غنيم، إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 11 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 7 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 14/4/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 15/4/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 16/4/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 19/4/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 21/4/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 22/4/2020، وتم تخصيص يومى 7 و8/6/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه بالنسبة لوحدات مسلسل 12 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 8 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 23/4/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 26/4/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 27/4/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 28/4/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 29/4/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 30/4/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم 3/5/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم 4/5/2020، ووحدات العمارة رقم 9، يوم 5/5/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم 6/5/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم 7/5/2020، ووحدات العمارة رقم 12، يوم 10/5/2020، ووحدات العمارة رقم 13، يوم 11/5/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم 12/5/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 13/5/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 14/5/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 17/5/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 18/5/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 19/5/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 20/5/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 21/5/2020، وتم تخصيص الأيام من 9/6/2020 : 11/6/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 13 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 9 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 14/4/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 15/4/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 16/4/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 19/4/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 21/4/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 22/4/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم 23/4/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم 26/4/2020، ووحدات العمارة رقم 9، يوم 27/4/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم 28/4/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم 29/4/2020، ووحدات العمارة رقم 12، يوم 30/4/2020، ووحدات العمارة رقم 13، يوم 3/5/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم 4/5/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 5/5/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 6/5/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 7/5/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 10/5/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 11/5/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 12/5/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 13/5/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم 14/5/2020، ووحدات العمارة رقم 23، يوم 17/5/2020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم 18/5/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم 19/5/2020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم 20/5/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم 21/5/2020، وتم تخصيص الأيام من 31/5/2020 : 4/6/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.