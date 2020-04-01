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الصومال ترسل بعثة تضم 14 طبيبا إلى إيطاليا لمساعدتها فى مكافحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة إيطالية النقاب عن أن الصومال بعد روسيا والصين وكوبا، هرعت هي الأخرى لتقديم المساعدة إلى إيطاليا للتعامل مع عدوى وباء كورونا المميت، حيث أوضحت صحيفة "napolitan"، أن مجموعة من الأطباء والمتخصصين الصوماليين من جامعة مقديشو الوطنية تستعد للسفر لدعم الأطباء الإيطاليين- وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ونقل على لسان هؤلاء الأطباء قولهم: "عقب سنوات عديدة، التقى 14 شخصا منا في مقديشو، للترويج للمبادرات الطبية والاجتماعية. وخلال اجتماعنا اليوم تذكرنا بحنان معلمينا في ذلك الوقت، وكان جلهم تقريبا من الجنسية الإيطالية والذين قدموا من أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة".

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 ويروي الأطباء أنهم "فجأة شعروا  بالأسف الشديد للإحصاءات بعدد الإصابات بكوفيد -19 في إيطاليا وللزيادة الكبيرة في أعداد المرضى والمتوفين.

وأوضحوا :"نشعر في هذه اللحظة العصيبة بشكل خاص، بواجب التعبير عن تضامننا الصادق مع زملائنا في المؤسسات الطبية والصحية الإيطالية،وقبل كل شيء، إتاحة الفرصة الكاملة للعمل التطوعي إلى جانبهم".

وعددت الصحيفة الإيطالية أسماء المجموعة الطبية الصومالية، ونقلت عن المهندس المتخصص في مجال الكمبيوتر، أوليفر طاهر، الذي ولد في مدينة نابولي لأبوين صوماليين قوله: "خبر يبهجني ويجعلني فخورا".

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