شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق مدينة العجيلات غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبى اسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء مدينة العجيلات غرب البلاد، حيث أكد المركز الاعلامى في بيان مقتضب له، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية تمكنت من اسقاط الطائرة التركية المسيرة غرب البلاد.

فى غضون ذلك، أعلن المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبى، الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين تركية فى ضواحى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة فى بيان له، إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطنى تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة فى محور عين زارة وآخرى فى قصر بن غشير.

كانت شعبة الاعلام الحربى التابعة للجيش الليبى قد أعلنت مساء أمس الاثنين، إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوية فى العاصمة طرابلس.

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كانت مصادر عسكرية ليبية قد أعلنت إسقاط طائرة مسيرة من نوع "بيرقدار"، بعدما حاولت الإغارة على مواقع بمنطقة الكسارات غرب العاصمة، وقال أبوبكر أدويهش المسؤول الإعلامى لقوة الاحتياط فى الجيش الوطنى الليبى: ، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، :"تمكنت وحداتنا من إسقاط طائرة مسيرة من نوع بيرقدار حاولت الإغارة على مواقعنا بمنطقة الكسارات بورشفانة"، غرب طرابلس.

وأوضح أدويهش أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط الطائرة باستخدام مدفع م ط 14.5، وذلك قبل أن تحقق الأهداف التي أقلعت من أجل تنفيذها.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن قبل ساعات، إسقاط طائرة مسيرة تركية عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوي، لترتفع الحصيلة إلى طائرتين خلال 12 ساعة.

وقال الجيش، في بيان، إن المسيرة التركية أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتم إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس.