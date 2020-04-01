شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير المناهج": عاوزين نبدل الورقة والقلم بالبحث العلمي والتابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ تطوير المناهج بجامعة عين شمس، إنّ الهدف الأساسي للأشكال المستحدثة بالتعليم، استبدال القلم والورقة في الامتحانات إلى البحث العلمي وامتحان التابلت للصفين الأول والثاني بالمرحلة الثانوية: "الهدف هو تسهيل الامتحان على الطلاب والاحتفاظ بنواتج التعلم".

وأضاف شحاتة خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية DMC، أنّه بات من الضروري على الطلاب حاليا تحصيل أكبر كمّ من المعرفة حتى يسمح له بالانتقال إلى الصف الدراسي الثاني، موضحا أنّه بداية من العام الدراسي المقبل، سيتم دراسة المواد التي تم تأجيلها للطلاب في بداية العام الدراسي.

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وأكد أنّه بالنسبة للطلاب في الخارج فستكون مرهونة بالأوقات الخاصة التي تقرها وزارة التربية والتعليم، ويخضع الطلاب للامتحانات عبر المكاتب الثقافية في الخارج وبإشراف المكاتب الثقافية المصرية، مشيرا إلى أنّ البحث الذي سيكون مطلوبا من الطلاب يعد استفادة مثلى مما استفاد به الطالب في المواد الدراسية في الجانب التطبيقي: "البحث العلمي معني بالجانب التطبيقي في الحياة، لربط التعليم بسوق العمل ومهارات الحياة، وليس حفظ مجموعة من المعلومات".