شكرا لقرائتكم خبر عن شباب البرنامج الرئاسي ضمن هيئة التحكيم الدولية للأبحاث المتعلقة بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت المجلة البحثية الدولية المتخصصة في الأمراض المستجدة والعابرة للحدود Transbooundary and Emerging Diseases الدكتورة آية محمد محمد حسن خريجة الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وهي (باحث مساعد بمعهد بحوث الصحة الحيوانية) للتطوع بالانضمام إلى هيئة التحكيم عن الأبحاث التي يتم نشرها المتعلقة بفيروس كورونا المستجد SARS-.CoV2

وتعتبر المجلة منصة للبحث العلمي العالمي في التشخيص والوقاية من الأمراض المعدية المستجدة، والأوراق البحثية حول الصحة العامة، مسببات الأمراض، وعلم الأوبئة، والنمذجة الإحصائية، والتشخيص, وقضايا الأمن البيولوجي، وعلم الجينوم، وتطوير اللقاحات، و الاتصال الفعال للحد من تفشي الأمراض الوبائية.

وقامت الدكتورة من قبل بنشر بحث بعنوان (استقصاء وبائي جزيئي عن فيروسات جنس الهيباسي في الحيوانات في مصر) في ذات المجلة مع البروفيسور الألماني (Falko Steinbach) المتخصص في علم المناعة في جامعة Surrey بانجلترا. اهتم البحث برصد فيروس جديد في الخيول

ولأول مرة في مصر يدعي (فيروس هيباسي الخيول) في سنة 2018 وهو ما يعتبر novel virus بمعنى جديد المنشأ ويفترض البحث أن فيروس الهيباسي هو منشأ (فيروس الكبدي الوبائي نوع سي HCV ) الذي لم يتم اكتشاف منشأه الي الان.ونتيجة التوجه العالمي علي نشر المقالات البحثية المتعلقة بفيروس الكورونا المستجد SARS-CoV2.

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وطلبت المجلة الزميلة والبروفيسور ليكونا متطوعين من ضمن هيئة التحكيم الدولية للأبحاث المتعلقة بفيروس الكورونا المستجد، وذلك من ضمن الخطة العالمية المستحدثة لمواجهة الفيروسات المستجدة على مستوى العالم فى مجال البحث العلمي وما يخرج منها من توصيات.