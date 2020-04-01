شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 150 عاملا فى بترول بلاعيم ببورسعيد أسبوعين بعد وفاة عامل بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بمديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، إنه تم عمل عزل صحى، للعاملين فى شركة بترول بلاعيم، وبريمة قاهر التابعة لشركة بتروبيل ببورسعيد، والبالغ عددهم 150 فردًا، لمدة 14 يومًا، عقب إصابة أحد العاملين فى الشركة بفيروس كورونا، ووفاته.

وأضاف، المصدر، إن العامل المتوفى نتيجة إصابته فيروس كوورنا، يعمل بشركة بريمة قاهر التابعة لشركة بتروبيل، والتي تعمل على التنقيب عن البترول في البحر المتوسط بالقرب من بورسعيد لصالح شركة بترول بلاعيم، شعر بارتفاع فى درجة الحرارة، وبعض أعراض كورونا، بالتزامن مع إصابته المزمنة بالسكر، تم إسعافة وعمل الإجراءات النقل والعزل لكنه توفى.

وتابع المصدر، إن الأجهزة التنفيذية فى بورسعيد، أصدرت عدة قرارات عقب وفاة العامل بالشركة، ومنها توقف عمل البريمة عن العمل، وفرض عزل صحى لمدة 14 يومًا لجميع العاملين من مهندسين وعمال، ومنع انتقالهم أو الخروج من البريمة، ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار، مع توفير كل مستلزمات الإقامة والإعاشة لهم خلال فترة العزل الصحى، مع توافر أطقم طبية لمباشرة حالاتهم الصحية.

كان اللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، قد أكد أن وعى المواطنين بالتعليمات التى تقرها الدولة المصرية للحفاظ على أرواح المواطنين من أهم متطلبات المرحلة، حتى لا تضيع جهود الجهات المعنية هباءً والتى تعمل ليلًا ونهارًا من أجل صحة وسلامة المواطن فى المقام الأول، مناشدًا الجميت بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن قيام الشباب بتوعية المواطنين يمثل أهمية كبرى فى مواجهة الفيروس المستجد، والتى تشمل توعية المواطنين بتعليمات الدولة وكيفية تنفيذها وتوعيتهم باتباع الأساليب الصحية الجيدة والتى تمنع انتقال العدوى والتواجد الميدانى بين المواطنين لمتابعة الأرشادات التى يجب تنفيذها أثناء التعامل فى مختلف الجهات، فى إطار خطة المحافظة لمواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا.