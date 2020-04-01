شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 29 من العاملين بمستشفى فى المكسيك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب نحو 29 من العاملين بمستشفى في المكسيك بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، جاء ذلك بحسب "روسيا اليوم" ، فى غضون ذلك قالت وزارة الصحة المكسيكية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 في اليوم السابق.، وأضافت أيضا أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 29 مقارنة مع 28 حالة في اليوم السابق.

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وقالت وزارة الصحة فى المكسيك، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وارتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 993 بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.

كانت وزارة الصحة المكسيكية قالت الجمعة إنها سجلت 717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 585 فى اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة مقارنة مع 8، وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء الماضى ، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 405 حالات.