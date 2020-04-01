شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عزل 7 عمارات فى بورسعيد لمدة 14 يوما بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بديوان عام محافظة بورسعيد، عن تفاصيل العمارات التى تم فرض العزل الصحى عليها حتى الآن، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بتلك المنطقة نتيجة للمخالطين للحالات المرضية.

وقال مصدر بديوان عام محافظة بورسعيد، إنه حتى الآن تم عزل 7 عمارات في أحياء بورسعيد وبورفؤاد، مشيرًا إلى أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قام بالتنسيق مع اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، وتم فرض العزل تمامًا على العمارات السبع، ومنع دخول أو خروج أى شخص من تلك العمارات، كما قامت فرق بمشاركة عدد من الجهات المعنية وهى مديرية التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة سوسن حبيش ومركز مكافحة القوارض والحشرات برئاسة المهندس أسامة رخا ومديرية الطب الوقائى برئاسة الدكتورة مروة حلاوة، وتم تعقيم جميع عمارات العزل والمناطق المحيطة بها، كما تم تخصيص فرق عمل من الأحياء لتلبية طلبات سكان هذه العمارات طوال فترة العزل والمقررة بأسبوعين.

وكشف المصادر عن أسماء وأماكن العمارات التى تم فرض العزل عليها فى بورسعيد والبالغة حتى الآن 7 عمارات وهى : عقار الكهرباء بشارك محمد على والنصر، وعقار رقم 63 بشارع عبد السلام عارف ورياض، ومستشفى الصفا والعقار الواقع به المستشفى بشارع محمد على وسعد زغلول، وعمارة معمل اللواح بشارع سعد زغلول والمنيا وأمام سينما مصر، وعمارة 2 بدخل مساكن حى مبارك، وعمارة الوفا بشباب الخريجين وعمارة 37 بمنطقة عمر بن الخطاب.

وأصدر محافظ بورسعيد تعليماته إلى الدكتورة سوسن حبيش، وكيل مدريرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد، بتوفير احتياجات المواطنين الذين دخلوا الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، من مواد غذائية وسلع وأدوية وخلافه، بالإضافة إلى توفير مبالغ مالية للمواطنين الذين يعملون باليومية، توزيع مواد غذائية ضمن إجراءات الرعاية الكاملة، والاهتمام بكافة المطالب الخاصة لحين الانتهاء من فترة الحجز المنزلى حفاظًا على سلامة وأمن المواطن.

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