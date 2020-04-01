شكرا لقرائتكم خبر عن يديعوت أحرونوت: إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي لفحص فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي لفحص وباء كورونا الجديد للتأكد من أنه غير مصاب بالوباء المميت.

وأضافت الصحيفة أن نتيجة الفحوصات ستظهر اليوم الأربعاء وذلك عقب وضعه بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً، بالإضافة إلى وضع قائد الجبهة الداخلية، ورئيس هيئة العمليات بالحجر نظراَ لمخالطتهم ضابط مصاب بالفيروس.

وأوضحت الصحيفة أن كوخافي، وقائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات قد خضعوا للحجر الصحي، بعد اجتماعهم مع ضابط تبين اصابته الثلاثاء بفيروس كورونا.

وقال الجيش في بيان له "أقام كوخافي جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية قبل عشرة أيام ، وقد تأكد اليوم من أن أحد القادة المشاركين في الجلسة مصاب بكورون، لذلك سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي بمكتبه حتى نهاية الأسبوع.

ويبدأ الجيش الإسرائيلي، بقيادة الجبهة الداخلية صباح الأربعاء، ببرنامج "الحرس الذهبي"، والذي بموجبه سيقدم 1000 طاقم متنقل من جميع وحدات الجيش، لمساعدة المسنين المعرضين للخطر.

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وتتلقى إسرائيل من خلال وزارة خارجيتها، تبرعات بملايين الأقنعة الواقية، والقفازات الواقية، وغيرها من المعدات الطبية، ومن بين الجهات المانحة، منظمة للمسيحيين المحبين لإسرائيل في هونج كونج. واشترت القنصلية الإسرائيلية في بوسطن في الولايات المتحدة، بأموال التبرعات، جهازي تنفس، سيُنقلان إلى إسرائيل قريبًا. وتبرع أمريكي لإسرائيل، عبر القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، بشراء 3 ملايين قناع واقٍ. وسُجّلت في إسرائيل 21 حالة وفاة جراء كورونا، مع تخطي عدد المصابين الـ 5000 مريض.