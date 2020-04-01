فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإطار العام للمشروع البحثى المطلوب من طلاب النقل والشهادة الإعدادية، وسيتم الإعلان عن الإطار العام والمعايير الخاصة به غدا، وتكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة بداية من 5 أبريل 2020. ويشمل الإطار العام الأهداف ومكونات المحتوى ومعايير التطبيق وآلية تصحيحه وتحديد موضوعات البحث الخاصة بكل طالب لموجهى الإدارات التعليمية. Advertisements ولمعرفة باقى تفاصيل المشروع البحثي شاهد الفيديو التالى..

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