شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: البيت الأبيض يمر بأصعب لحظات التاريخ.. و240 ألف أمريكى يواجهون الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت شبكة "سى إن إن" الأمريكية على التحذير المتشائم الذى أطلقه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى كلمته فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والتى قال فيها للأمريكيين استعدوا لأسبوعين مؤلمين بسبب تفشى وباء كورونا.

وقالت الشبكة إنه على مدار عقود كثيرة لم يقم أى رئيس بالتمهيد لبلاده بهذه الخسارة المقدرة فى أرواح الأمريكيين فى حالة طوارئ صحية، حتى أجبر ترامب على فعل ذلك بعد الإطلاع على نطاق الأزمة بنفسه.

وقالت سى إن إن ، إن ترامب أخيرا تساوى مع أمريكا بشأن الواقع البائس لوباء كورونا، وحذر من أسابيع قاسية ستأتى فى واحدة من أكثر اللحظات الصعبة للبيت الأبيض فى التاريخ الحديث.

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وحتى مع التبنى الشامل لجهود صارمة على الصعيد الوطنى، فإن ما بين 100 ألف إلى 240 ألف أمريكى قد يواجهون الموت فى الأسابيع المقبلة فى محنة على الصعيد الوطنى، وذلك وفقا لنماذج فسرها أعضاء بارزون فى فريق عمل الإدارة الأمريكية لطوارئ كورونا.

وقالت سى إن إن إن جزء من طبيعة الرئاسة أن يقدم القائد العام أحيانا أخبارا خطيرا للأمة، فكان على جوروج دبليو بوش أن يروى فظائع الحادى عشر من سبتمبر 2011 وكذلك تعامل رونالد ريجان مع كارثة تحطم مكوك الفضاء تشالنجر عام 1986، وحافظ جون كينيدى على أعصابه، وهو يخاطب الأمة أثناء المواجهة مع الاتحاد السوفيتى حول كوبا، والتى أوشكت على التحول إلى حرب أمريكية.

وأوضحت الشبكة أنها ليست المرة الأولى التى يتحدث فيها خبراء الإدارة عن عدد مروع من الموتى، لكن مزيج من السلوك الجاد بشكل غير معتاد من قبل الرئيس والرسوم البيانية المشئومة التى قدمها كبار مسئوليه فى الصحة قدمت حالة من الإنذار التى لم تكن موجودة فى ظهور ترامب السابق فى المؤتمرات الصحفية.

وكان ترامب قد قال فى تصريحاته أمس:" أريد أن يستعد كل أمريكى للأيام الصعبة القادمة، سنخوض أسبوعين صعبين للغاية".