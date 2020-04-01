شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إنهاء إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 ــ62، حيث تابع وصول الكراكة التي ستقوم بأعمال الردم لإنشاء المحطة، حيث ستقوم بأعمال ردم لمساحة نصف مليون متر مربع، وتم تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم الكراكة، بالإضافة إلى تعقيمها وتعقيم الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر معها.

كما تابع الوزير، أعمال تجهيز 3 عائمات بأوناش مختلفة لاستكمال باقي اعمال انتشال المخلفات الموجودة بموقع المحطة وكذلك استكمال اعمال تجهيز محطات خلط الخرسانة ومنصات العمل لانشاء حائط الرصيف.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة، للالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ (24 شهرا)، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى مطلع عام 2022 مؤكدا على أهمية المشروع الذى يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى، حيث ستساهم المحطة المتعددة الأغراض فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، فضلا عن استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرا لتعميق الممر الملاحى للميناء.

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يذكر أن أطوال أرصفة المحطة تبلغ 2450 مترا، تشمل ساحات تداول نصف مليون متر2، وتستطيع استقبال من 6 ــ7 سفن فى نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا، سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول: حاويات، وبضائع عامة، وسيارات وأن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة هى الشركة المسئولة عن إنشاء وإدارة وتشغيل المحطة بمساهمة هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وشركة حاويات إسكندرية.