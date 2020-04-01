بالأسبقية.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان بالقاهرة الجديدة غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهى وزارة الإسكان غدا الخميس 2 أبريل، من تلقى طلبات الحجز في المرحلة الجديدة من شقق مدينة الرحاب في القاهرة الجديدة، بواقع 238 شقة كاملة التشطيب بمدة سداد تصل لـ7 سنوات، أو بنظام التمويل العقاري على 20 سنة، من خلال برنامج التمويل القعاري ببنك التعمير والإسكان.

تبدأ إجراءات الحجز بسداد 100 ألف جنيه جدية حجز، بالاضافة إلى 1500جنيه مصروفات إدارية، لبنك التعمير والإسكان، ويجرى تخصيص الوحدات بنظام الأسبقة وبطريقة الحجز الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني.

وبعد سداد جدية الحجز، يتم التقديم على الموقع الإلكتروني من خلال الحساب الخاص بالمتقدم للحجز، وإرسال فاتورة مقدم الحجز مع البيانات الخاصة بالحاجز لتأكيد التقديم على الموقع الإلكتروني.

بعد اختيار الوحدة من على الموقع الإلكتروني وانتهاء فترة الحجز، يتم استكمال سداد 30 بالمئة من ثمن الوحدة بالإضافة إلى 1.5 % مصروفات إدارية ومجلس أمناء، من إجمالي ثمن الشقة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز.

وفي حالة طلب سداد باقي ثمن الوحدة الـ70% خلال شهرين من تاريخ انتهاء استكمال الـ30% يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة.