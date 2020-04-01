"نشوى" تطلب الخلع من جزار: "كسول ومبيستحماش غير كل شهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "نشوى. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "جوزي كسول ومبيستحماش غير كل شهر".

تروي "نشوى" 35 سنة -ربة منزل: تزوجت منذ 10 سنوات من "أحمد. د" 41 سنة - جزار ، ورزقنا الله بطفلتان أعمارهما 6 و9 سنوات، بدأت مشكلة زوجي عندما أصيب بجلطة أثرت على قدمه، وفي ذلك الوقت كان لا يستطيع التحرك أو الذهاب إلى حمام المنزل، وقد تحملت كل تعبه حتى شفاه الله".

تابعت الزوجة: بعدما تحسنت صحة زوجي وعاد إلى طبيعته وخرج إلى عمله، ظل يعاني من كسل شديد، حتى أن أخيه بدأ يعمل معه في محله ويقيم معنا بالمنزل هو وأطفاله، ووصل الأمر به إلى النوم بملابس عمله "كلها دم من الشغل".

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أضافت نشوى: زوجي اعتمد على أخيه في العمل وأصبح يجلس في المنزل طوال الوقت، ولا يستحم إلا كل شهر بعدما أتشاجر معه، حتى وصل الأمر إلى تركي غرفة النوم والبقاء طوال الوقت مع أطفالي في غرفة منفردة.

استكملت الزوجة: استمرت معاناتي مع زوجي وأخيه لشهور عدة، تحدث خلالها معهما كل يغيروا من سلوكهما، حفاظًا على صحة أطفالنا لكن دون فائدة وظل الوضع كما هو عليه.

اختتمت الزوجة: لم أعد قادرة على تحمل المعيشة مع زوجي، فتركت المنزل وذهب إلى أهلي كي يجدو حلًا لما نحن فيه؛ لكن دون جدوى، فلم أجد أمامي سوى محكمة الأسرة، وبالفعل لجأت إليها وأقمت دعوى خلع حملت رقم 3127 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.​