شكرا لقرائتكم خبر عن أحد الأطباء المخالطين لـ«اللواح»: نتيجة تحليلي لم تظهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أرسل الدكتور شادي الخميسي أخصائي الأورام بمستشفى بورسعيد العام، والذي كان مخالطًا للدكتور أحمد اللواح الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا رسائل استغاثة عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، واشتكى الطبيب أنه لنم يتلق نتيجة تحليله، وتفاعل العشرات من أصدقاء الطبيب مع تدويناته، وقام بعضهم بالاتصال بالإسعاف والتي طلبت منهم الاتصال على رقم ١٠٥ الذي خصصته الوزارة للابلاغ عن الإصابة بالفيروس.

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