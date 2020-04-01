شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزيرالتربية والتعليم لشئون التعليم الفنى ، إنه سيتم حذف أى أسئلة من الامتحان العملى للدبلومات الفنية لم يدرسها الطالب قبل قرار تعليق الدراسة.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد أنه بعد التشاور مع الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، فقد قررنا اقتصار المشروعات والدراسات التطبيقية فى "سنوات النقل فى التعليم الفنى" على الفترة الدراسية حتى 15 مارس 2020 فقط.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية: المسألة الثانية خاصة بامتحانات الدبلومات الفنية مع ملاحظة أن امتحانات الدبلومات ستبدأ فى منتصف مايو القادم وقد تم بالفعل وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات ومن الصعب إعادة الطباعة لانها ملايين الأوراق لذلك قررنا "الغاء الأسئلة التى تقع فى المنهج الذى يقع بعد 15 مارس" أثناء الامتحانات وتوزيع درجاتها على بقية الأسئلة.



وسوف نوافيكم فى الأيام القادمة بأجزاء المناهج، فى التخصصات المختلفة، والتى لن تشملها المشروعات والامتحانات.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة إجراءات لطلبة التعليم الفني، كالتالي:

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التعليم الفنى (سنوات النقل): استمرار الطلاب فى أنشطة التعلم عن بعد من خلال القنوات التعليمية (قناة مصر التعليمية 11747 رأسى - نايل سات)، وقناة التعليم الفنى على موقع اليوتيوب حتى يوم الخميس 16 أبريل 2020، وتم إتاحة جميع المواد الدراسية والتعليمية المصورة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفنى (أون لاين) على منتديات قطاع التعليم الفنى (www.fanyeduc.yoo7.com).

- قناة التعليم الفنى على يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UC0ICJfzsyx7M29DPpFXFx2Q

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس الجدارات (سنوات النقل): سيتم التواصل بين المعلمين والطلاب طوال فترة تعليق الدراسة عن طريق استخدام موقع https://edmodo.org

- الفترة من 18 حتى 23 أبريل 2020 (طلبة التعليم الفنى وطلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية): تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، وتشمل أبحاث ومشروعات ودراسات تطبيقية، وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية.

- الفترة من 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020: إعداد كل طالب ملف مجمع بالأنشطة التعليمية التى أنجزها، ويقوم الطالب بتسليم الملف إلى مدرسته بعد الانتهاء من إعداده، وترحيل التطبيق العملى للجدارات العملية والتطبيقية لحين حضور الطالب إلى المدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد بثلاثة أسابيع.

- سيتم إصدار النتائج النهائية لطلاب النقل بناء على ملف الأنشطة التعليمية الذى يسلمه الطالب، وأدائه فى الأنشطة العملية التى ستتم قبل بدء العام الدراسى الجديد بثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى نتائج الفصل الدراسى الأول.