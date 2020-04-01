شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف المعاشات اليوم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، صرف المعاشات المستحقة عن شهر إبريل، وذلك من خلال منافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي «ATM» والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.

وقال نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه منعاً للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات البنوك غدا الأول من أبريل.

وأضافت أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل (ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف) سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام «الأربعاء والخميس والسبت الموافق ( 1،2،4) من شهر أبريل. وأصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه (ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف) فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام «الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق (5،6،7) من شهر أبريل».

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أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه (ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف) تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، وأشارت إلى أنه من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وأوضحت «القباج» أن هذه الخطة تم وضعها بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وانه جارى التنسيق مع عدد من الوزارات منها التربية والتعليم والشباب الرياضة والتنمية المحلية وهيئة البريد المصري لاستغلال مراكز الشباب والمدارس الملاصقة لمكاتب البريد في القرى والمراكز على مستوى المحافظات في تنظيم الاعداد الكبيرة وإتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات.

وأضافت الوزيرة أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.

كما أضافت أنه تم مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر وذلك لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد، مع توفير ماكينات صرف آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.

كما وجهت وزيرة التضامن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية واجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.