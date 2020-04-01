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شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من قراء الخليج 365 يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق 93% من قراء الخليج 365 على مقترحات استمرار حملات التوعية التي تشجع المواطنين على الاستمرار في منازلهم، والالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، للوقاية من فيروس كورونا.
كانت الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية على أعلى المستويات للوقاية من فيروس كورونا، كان أبرزها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ومدها أسبوعين آخرين، ثم فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة مساء، في محاولات استباقية لمنع خطر انتشار فيروس كورونا بين المصريين، بعد الأرقام الكبيرة التي حصدها الفيروس من الأرواح ببعض الدول الأوروبية وأمريكا.
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