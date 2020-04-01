صرف المعاشات وإجراءات مواجهة "كورونا" أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الموضوعات المحلية والعالمية، جاء في مقدمتها تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إجراءات الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وإجراءات وزارة التضامن الاجتماعي للتيسير على أصحاب المعاشات، وإعلان منظمة الصحة العالمية حول وجود نحو 50 لقاحا قيد الاختبار لإيجاد علاج فعال لفيروس كورونا.

وأبرزت جريدة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن ما تحقق حتى الآن من إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا يدعو للاطمئنان ويدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين، كما أهاب الرئيس بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ تلك الإجراءات حتى تعبر مصر الأزمة.

وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة والسكان وجهت نصائح للمواطنين؛ لمساعدتهم في التغلب على الشعور بالقلق الناجم عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الشعور بالخوف والقلق الناجم عن انتشار الفيروس أمر طبيعي خلال هذه الفترة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة التغلب على هذا الشعور؛ تجنبا لأى آثار نفسية سلبية قد تترتب على تلك الفترة، خاصة للأطفال وكبار السن.

كما قررت الوزارة، من ناحية أخرى، إلزام جميع المصريين العالقين في الدول المختلفة بكتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخولهم الحجر الصحي فور وصولهم إلى البلاد.

ونقلت "الأهرام" عن مصدر مسئول بوزارة الطيران قوله إنه تقرر تطبيق ذلك ابتداء من أمس على المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث نظمت مصر للطيران رحلتين لإعادة المصريين العالقين بهما، مشيرا إلى أن توقيع الراكب للإقرار شرط إجباري لصعوده إلى الطائرة.

وأكد أن هذا الإجراء سيطبق على جميع الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة؛ نظرا إلى أن هذا الحجر يمثل حماية للمواطنين العائدين من الخارج ولذويهم.

وفي سياق إعادة المصريين من الخارج، ذكرت جريدة "الجمهورية" أن شركة مصر للطيران، سيرت أمس، رحلة استثنائية من مطار القاهرة إلى العاصمة البريطانية لندن؛ لإعادة المصريين العالقين هناك.

بدورها، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على إجراءات الشركة المصرية للمطارات لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الشركة واصلت إجراءاتها الاحترازية من خلال زيادة عمليات التطهير وتعقيم الصالات ومباني الركاب والأرصفة المحيطة بها بمعدل مرتين يوميا.

ونقلت "الأخبار" عن مصادر بالشركة قولها إنه يتم التخلص بشكل آمن من النفايات وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومي ومنتظم، إضافة إلى استغلال التوقف في مطار شرم الشيخ لاستكمال عمليات الصيانة اللازمة للمطار؛ استعدادا للتشغيل في أى وقت بأعلى كفاءة.

وأوضحت المصادر أن حملات التطهير الاحترازية شملت كلا من مطارات شرم الشيخ والنزهة والداخلة، إلى جانب المرور على باقى المطارات بصفة يومية في إطار خطة الشركة لتعقيم وتطهير كل المطارات وعمل صيانة شاملة لها.

وحول جهود احتواء فيروس كورونا عالميا، تناولت "الأهرام" تصريحات المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة غرب المحيط الهادئ تاكيشي كاساي، بأن هناك نحو 50 لقاحا قيد الاختبار لإيجاد علاج فعال من أجل القضاء على الفيروس، مشيرا إلى أن المنظمة تستخدم عدة لقاحات في تجارب سريرية بالفعل.

وأوضح أن المنظمة تختبر مدى سلامة وفاعلية بروتوكولات العلاج المعمول بها، مطالبا الدول بالمشاركة في الدراسات التي يمكن أن تساعد في التوصل إلى نتيجة يمكن إخضاعها للتحليل.

وعن بداية صرف المعاشات المستحقة عن شهر أبريل اليوم، ذكرت "الأهرام" أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أعلنت أن صرف المعاشات سيتم من خلال منافذ الصرف البالغ عددها نحو 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ آلية لاستغلال مراكز الشباب والمدارس الملاصقة لمكاتب البريد في القرى والمراكز على مستوى المحافظات في تنظيم الأعداد الكبيرة وإتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين أصحاب المعاشات؛ منعا للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف.

وفي موضوع آخر، أبرزت "الجمهورية" جهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، مشيرة إلى إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة شركة خاصة تعمل في مجال صناعة الأدوية بالمنوفية وسبعة متهمين آخرين بينهم المستشار القانوني ومحاسب الشركة وعضو بمجلس الإدارة؛ لاشتراكهم وتخطيطهم والاتفاق بعرض 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة على رئيس اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة والمكلفة بجرد كميات الأدوية التي تلفت نتيجة حريق شب في مخزن الشركة، وذلك مقابل قيامه بإعداد تقرير مخالف للحقيقة يتضمن إثبات وجود كميات من الأدوية بالزيادة عن الكميات الفعلية ليتمكن من صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ قدرها مبلغ 100 مليون جنيه، وتم حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وفي الشأن الاقتصادي، وحول تطوير منظومة السكك الحديدية المصرية على وجه الخصوص، أبرزت صحيفة "الأخبار" وصول 20 جرار سكة حديد جديدا إلى ميناء الإسكندرية، تمثل الدفعة الثانية ضمن توريد صفقة 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرارا في الأسطول الحالي للسكة الحديد مع شركة "جنرال إليكتريك" الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير النقل المهندس كامل الوزير تابع عملية إنزال الجرارات، والتي تمت من خلال إجراءات احترازية على طاقم السفينة والأرصفة قبل نقلها إلى ورش الفرز بمحطة سكة حديد مصر، وأشار الوزير إلى أن الجرارات الجديدة هي أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 11 سنة.

وأوضح أن إجمالي قيمة توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل 81 جرارا وتوريد قطع غيار لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني بلغ 602.5 مليون دولار، مضيفا أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرارا جديدا تم توريد 30 منها على دفعتين، وسوف يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة طبقا لجدول التوريد المتفق عليه.​