شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل فى ميناء الإسكندرية الدفعة الثانية من جرارات السكة الحديد الأمريكية الجديدة المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية والبالغ عددها 110 جرارات، ويقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الجرارات ومواصفاتها وقدراتها.

1ـ الدفعة التى وصلت إلى ميناء الإسكندرية الثلاثاء 31 مارس 2020 تبلغ 20 جرار.

2ـ مع وصول هذه الدفعة يرتفع عدد الجرارات الموردة لمصر حتى الآن لـ 30 جرار.

3ـ سبق وصول دفعة أولى من هذه الجرارات بداية ديسمبر الماضى.

4ـ الدفعة الثانية من الجرارات تم شحنها بحرا من أمريكا بداية مارس ووصلت ميناء الإسكندرية الاثنين 30 مارس 2020.

5ـ عقد تصنيع وتوريد الجرارات الجديدة يشمل أيضا إعادة تأهيل 81 جرار من أسطول الهيئة الحالى.

6ـ صفقة شراء 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة تعتبر الأضخم فى تاريخ السكة الحديد المصرية وتبلغ قيمتها تقريبا 602 مليون دولار.

7ـ الجرارات الجديدة تتمتع بقوة جر تصل إلى 4 آلاف حصان.

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8ـ سرعة الجرارات الجديدة تصل إلى 160 كم/س

9ـ الجرارات الجديدة وزنها يصل إلى 126 طن.

10ـ كابينة الجرارات الجديدة مكيفة لتوفير سبل الراحة للسائق كما أنها بها دورة مياه وبابين أحدهما بالمنتصف والآخر بجوار السائق.

11ـ تم مراعاة وجود باب بالجرارات الجديدة بجوار كابينة السائق لتحقيق أعلى معدلات الأمان للسائق على عكس الجرارات القديمة التى بها باب بالمنتصف فقط.

12ـ الجرارات الجديدة يمكنها العمل فى قطارات نقل الركاب والبضائع معا.

13ـ الجرارات الجديدة التى وصلت سيتم نقلها إلى ورش سكة الحديد الفرز بالقاهرة استعدادا لإدخالها الخدمة.

14ـ مخطط ارتفاع عدد الجرارات الجديدة الموردة إلى 50 جرار مع منتصف العام الجارى.

15ـ مخطط توريد الجرارات الجديدة الـ 110 مع نهاية العام الجارى.