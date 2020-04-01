شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. قصة عامل البيتزا المتسبب فى نشر فيروس كورونا بقرية الهياتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم " الخليج 365" للقراء 10 معلومات عن قرية الهياتم مركز المحلة بمحافظة الغربية، والتي انتشر بها فيروس كورونا المستجد، وأصاب 8من ابنائها بعد إصابة عامل بأحد مطاعم البيتزا بالمرض. - عامل البيتزا أصيب بالفيروس بعد حضوره اجتماعا مع زملائه بالقاهرة - اعراض المرض ظهرت عليه وتوجه لطبيبان بالقرية ولم يكتشفا الإصابه - توجه لطبيب ثالث وطلب منه إجراء اشعة وكشفت إصابته وامره بسرعة الذهاب للمستشفى - تم وضعه بالعزل داخل مستشفى صدر المحلة ومنها للحجر الصحي بالنجيلة Advertisements - المرض انتقل منه لوالده ووالدته و5من اقاربه و2من العاملين معه بالمطعم وعزلهم بالمستشفى - الذعر يسيطر على أهالى القرية خشية اصابتهم بالمرض - حملات تطهير مكثفة لمنازل وشوارع القرية وفحص المخالطين له - مكبرات الصوت تناشد المواطنين بالبقاء فى المنازل وعدم الخروج - منع العاملين بالمصالح الحكومية من ابناء القرية من الخروج خشية تفشي المرض - فحص جميع المخالطين للمصابين للتأكد من إصابتهم بالمرض من عدمه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. قصة عامل البيتزا المتسبب فى نشر فيروس كورونا بقرية الهياتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.