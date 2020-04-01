شكرا لقرائتكم خبر عن 73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير الحكومى المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تحت مسمى "حصاد مرحلة البناء للعام المالى 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعأً فى مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالى 466 مليار جنيه، منها 264 مليون جنبه لقطاع الأثار لتنفيذ 17 مشروعا.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المنفذة فى قطاع الأثار فى ضوء التقرير الحكومى الذى حصل الخليج 365 على نسخه منه:

1- 1 عدد المتاحف التى تم افتتاحها.

2- 73 عدد الاكتشافات الأثرية التى تم تحقيقها.

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3- 11 عدد مشروعات ترميم الآثار التى تم الانتهاء منها.

4- 10 عدد الاكتشافات الأثرية بسيناء.

5- 4.5 ألف عدد القطاع الأثرية التى تم نقلها إلى المتحف المصرى الكبير.

ويأتى التقرير الحكومى كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التى أطلقت خلال ذات العام، كأول أداة إلكترونية فى مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال اكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً على التميز الحكومى والمؤسسي.