شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليون يحرقون علم الاتحاد الأوروبى بعد تخليه عنهم فى أزمة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه عدد من المواطنين فى إيطاليا، إلى حرق علم الاتحاد الأوروبى، فى إشارة منهم لعدم مساعدة الاتحاد لهم خلال أزمتهم المأساوية مع فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، والذى أودى بحياة أكثر من 12 ألف إيطالى وإصابة أكثر من 105 ألف حالة.

وانتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو تظهر حرق الإيطاليين لعلم الاتحاد الأوروبى، لتعبر عن أزمة حقيقية بين إيطاليا وأوروبا، مرددين خلال الفيديوهات جملة "نحن سننقذ أنفسنا"، بينما فى الخلفية يتم تشغيل النشيد الوطنى الإيطالى.

ووفقا لوسائل إعلام، يعتبر الفيديو ردا من الشعب الإيطالي للاتحاد الأوروبى، الذى لم يهم لمساعدتهم، خلال تفشى وباء فيروس كورونا فى البلاد، فى الأسابيع الأخيرة، حيث تعتبر إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، ويعتبر عدد الوفيات الأعلى عالميا، بفارق كبير عن الصين، مركز تفشى الوباء.

كما انتشر فيديو لرجال فى إيطاليا، وهم يقومون بحرق علم الاتحاد الأوروبي في الشوارع، تعبيرا عن استياءهم من تخلى الاتحاد الأرووبى عنهم وسط الأزمة، حيث شارك السياسى الإيطالى فابيو رامبيلى هذه الموجة، وأزال علم الاتحاد الأوروبى من مكتبه واستبدله بعلم بلاده.

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كما ظهر ناشط إيطالى، وهو يقوم بإنزال علم الاتحاد الأوروبى، ورفع علم روسيا مكانه، بسبب المساعدات التى قدمتها روسيا لإيطاليا من أجل محاربة تفشى كورونا.

وانتشر هاشتاج #CiSalviamoDaSoli، الذى يعنى بالإيطالية "نحن سننقذ أنفسنا"، على تويتر إيطاليا، عبروا فيه عن غضبهم واستياءهم من موقف الاتحاد الأوروبى وتقاعسه عن مساعدتهم وإنقاذهم من الأزمة.























