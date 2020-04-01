شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات بطاطس المائدة لـ 295 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم تصدير بطاطس المائدة، ارتفعت صادرات المحصول لـ 295 ألف طن إلى جميع دول العالم وجارٍ الشحن، وذلك بعد تصدير أول شحنة بطاطس إلى دولة موريشيوس وهو السوق الجديد الذى تم افتتاحه هو ودول الهند لأول مرة أمام صادرات البطاطس المصرية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية، متابعًا أن هناك إنفراجا في الأسواق العالمية لاستقبال شحنات بطاطس المائدة، وجارٍ الشحن والتصدير، طبقًا للاشتراطات، متابعًا أن وزارة الزراعة تواصل فتح منافذ جديدة وعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة، وسط إجراءات مشددة وفقًا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد من أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعًا أن هناك إجراءات صارمة ضد أى من الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وحال مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.