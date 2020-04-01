شكرا لقرائتكم خبر عن 12 إجراء لوزارة البيئة لمنع انتقال فيروس كورونا من المخلفات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خطة الوزارة للمشاركة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار تكاتف جهود الدولة فى من انتشار الفيروس، وبالتوازى مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصيلة فى الحد من مصادر التلوث بكل أشكاله وتحسين نوعية البيئة. ويرصد ”الخليج 365”، فى هذا التقرير، أهم إجراءات وزارة البيئة: 1- متابعة التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة. 2- استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات. 3- توعية العاملين بالمخلفات بطرق الوقاية والسلامة والصحة المهنية فى التعامل مع المخلفات الصلبة، فى بيئة العمل من مدافن صحية ومقالب ومحطات وسيطة، وعلاقة إدارة المخلفات بانتشار فيروس كورونا. 4- تطهير حاويات نقل القمامة والمعدات من كمامات ونظارات حماية وقفازات. 5- التوعية بأهمية النظافة العامة وتأثيرتها البيئية والصحية فى الحد من انتشار المرض. Advertisements 6- الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"الواتس آب" فى توعية المواطنين بأخطار الفيروسات وعلاقتها بالنظافة العامة واتباع السلوكيات البيئية السليمة. 7- نشر ملصقات التوعية بطرق الحد من انتشار الأمراض. 8- العمل على نظافة الشوارع ونشر إرشادات طرق الوقاية من الفيروس بين العاملين بمنظومة النظافة، حفاظًا على سلامتهم. 9- استغلال وحدات التدخل السريع لمنظومة المخلفات بالمحليات، لسرعة رفع التراكمات من الشوارع. 10- إزالة التراكمات والتطهير فى القرى والمراكز بمحافظتي كفر الشيخ والغربية من خلال معدات البرنامج الوطنى للمخلفات. 11- استخدام ترسيكلات وقلابات وماكينات رش ومواد تطهير فى حملات النظافة العامة بمدينة نقادة بمحافظة قنا ومركز درنكة باسيوط، بمشاركة الشباب المتطوع. 12- تنفيذ مجموعة من حملات النظافة والتوعية بالسلوكيات البيئية السليمة للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية وكيفية التخلص الآمن منها، بأربعة محافظات "كفر الشيخ، أسيوط، قنا، الغربية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 12 إجراء لوزارة البيئة لمنع انتقال فيروس كورونا من المخلفات.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.