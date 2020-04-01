شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى يصدر استدعاء طوعى لأفراد الاحتياط لمواجهة تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الجيش الأمريكي بدأ في استدعاء أعضاء الاحتياطي الفردي على أساس طوعي من أجل المساعدة في مكافحة انتشار الفيروس التاجي الجديد – فى أحدث مؤشر على أن الجيش الأمريكي يسعى إلى تعزيز قدرته الطبية مع استمرار انتشار الوباء.

وأوضحت الشبكة أنه بعد إنهاء التزاماتهم العسكرية ، يدخل أعضاء الخدمة في ما يُعرف باسم الاحتياطي الفردي الجاهز.

و في الوقت الحاضر ، يحتوي الاحتياطي الجاهز الفردي على 224،841 عضوًا ، وفقًا لوزارة الدفاع.

وقال اللفتنانت كولونيل إيمانويل أورتيز لشبكة CNN في بيان: "في 29 مارس ، أرسلت قيادة الموارد البشرية رسائل تتعلق بالاستدعاء الطوعي إلى ما يقرب من 10000 عضو (احتياطي فردي جاهز) لديهم مهارات طبية محددة".

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وأضاف "إن حماية مواطنينا من الفيروس التاجي هو دعوة حيوية للعمل. نحن بحاجة إلى مساعدة العديد من المهنيين الطبيين الفرديين المحترفين لدينا. إنهم يملكون تدريبًا قيمًا وتعليمًا ومهارات ومواهب ضرورية لكسب هذه المعركة."

لا يتطلب وضع الاحتياطي الجاهز أي مشاركة نشطة ، مما يدفع الغالبية العظمى من أعضاء الخدمة إلى التعامل وكأنهم خارج الجيش. ومعظم أعضاء الخدمة يكونون في هذا التعيين لمدة سنوات.

وقال متحدث باسم الجيش إن حوالي 9000 متقاعد أعربوا عن اهتمامهم بالتطوع.