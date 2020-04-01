شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة استعدت بشكل كامل للامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، والذى يبدأ 5 إبريل المقبل، موضحة أنه ليس امتحان بالمعنى المفهوم للطلاب اى أن يحصل الطالب على درجات فيه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب يستطيع الدخول على منصة الامتحان سواء من خلال شريحة الإنترنت التى يحصل عليها من مقر توزيعها فى المدرسة التى تم تخصيصها فى الإدارات التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب، وايضا شبكة ال" واى فاى" ،موضحة لا يوجد ضرر أو مشكلة إذا استخدم الطالب شبكة النت الأرضى فى الدخول على منصة الامتحان.

وقالت مصادر مسئولة، إن الأسئلة ستكون فى مقرر الترم الثانى، ويستطيع الطالب الدخول على منصة الامتحان فى اى وقت من اليوم بداية من التاسعة صباحا وحتى عصر اليوم، وعلى الطالب التعامل مع الامتحان دون قلق لأن هدفه تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة.

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وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأوضحت الوزارة، أن الاختبار التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، موضحة أن نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب فى نهاية العام الدراسى، مضيفة أن الاختبارات التدريبية المقرر عقدها فى إبريل ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسى الثانى هذا العام وفقا للمناهج التى تم تحديدها من قبل الوزارة بعد قرار توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.