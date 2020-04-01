شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الوظائف الفنية للإدارات القانونية بما تتمتع به من ذاتية وخصوصية وحيدة واستقلالية وطرق محددة لشغلها طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973، تتأبى شغلها بعقود مؤقتة والتعامل معها كأعمال عارضة أو موسمية، وغير جائز شغل هذة الوظائف بصفة مؤقتة.

واستندت المحكمة، على أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة وفتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، ولا يجوز مطلقا لغير أعضاء الإدارات القانونية الذين تتوافر فى شأنهم شروط التعيين فى هذه الوظائف مباشرة الأعمال القانونية.

جاء ذلك فى حيثيات حكم معاقبة مدير عام الإدارة القانونية بإحدى الشركات الكيماوية، بعقوبة الإنذار، لقيامه بإسناد أعمال قانونية لغير عضو قانونى .

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وثبت سماح المسئول للموظف بمباشرة أعمالا قانونية مما يختص بمباشرتها أعضاء الإدارة القانونية، بالرغم من أنه تم تعيينه بوظيفة محام بالإدارة القانونية بموجب عقد مؤقت بعد أن كان يشغل وظيفة فنى سكرتارية بالتسويق .

ورأت المحكمة بما للمسئول خبرة قانونية، أن يحيط قيادته علما بهذه المخالفة ، وعدم جواز تعيين الموظف بموجب عقد مؤقت فى وظيفة محام بالإدارة القانونية، وعدم جواز اشتغاله بالأعمال القانونية ، فضلا عن ارتكاب هذا المسئول مخالفة اخرى تمثلت في عدم عرضه ملف دعوى علي رئيس مجلس إدارة الشركة ، مقامة من أحد أعضاء الإدارة القانونية ووجوب مباشرتها من هيئة قضايا الدولة .