شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات مصلحة الضرائب لتفادى الزحام بين الممولين والعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب: اتخذت المصلحة عدة إجراءات للتخفيف من الأعداد والزخام وخففنا عدد العاملين الموجودين بالمصلحة كما أعطينا إجازات مدفوعة الأجر لمن يقطنون في أماكن بعيدة ويضطرون للسفر، كإجراءات احترازية خوفا من انتشار كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على فضائية "cbc": وفيما يخص دفع الضرائب تم تحديد عدة آليات للدفع إلكترونيا أو عن طريق الشيكات دون دفع أي مصروفات وهناك فيديوهات على اليوتيوب توضح لأى عميل كيفية تقديم الإقرار بصورة صحيحة ، وتم مد فترة تقديم الإقرارات حتى 16 إبريل دون وضع أي عقوبات.

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين المبادرة بتقديم اقراراتهم الضريبية وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم وصحتهم ، لافتة أنه في حالة وجود اي استفسارات أو مشكلات الاتصال يمكن الاتصال بالخط الساخن 16 لمركز الاتصالات المتكامل لتقديم الدعم للممولين والإجابة على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة قد تواجههم.

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ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالاستفادة من خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا ، منعا للازدحام و حفاظا على سلامتهم في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا .

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قد قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية والتيسيرات للممولين نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيث قامت بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعين حتى 16 إبريل منعا للازدحام ، وشجعتهم على تقديم اقراراتهم الضريبية إلكترونيا بالغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين ، وتوفير سداد الضرائب اون لاين لجميع الممولين ، بالإضافة إلى امكانية سداد المستحقات الضريبيه نقدا أو بشيكات ورقية بالوحدات التنفيذية ومأموريات المصلحة ، مع الإعفاء من كافة المصاريف الإدارية وذلك لفترة مؤقتة خلال فترة تقديم الاقرارات الضريبية عن العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ هذا بالإضافة إلى امكانية السداد عن طريق البنوك .