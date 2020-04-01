شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة فى حرب مع فيروس كورونا العدو غير المرئى، مشيرا إلى أن جميع الأمريكيين لديهم القدرة على فعل شئ لإبطاء انتشار الفيروس، وكل مواطن مطالب بالتضحيات وكل شركة مطالبة بالمشاركة.

وأضاف فى الإحاطة اليومية حول فيروس كورونا، أن الاختبارات والإجراءات التى يتم اتخاذها الآن ستساهم فى محاربة الفيروسات فى المستقبل، مثل الأنفلونزا.

وكرر إن تمديد الإغلاق سيستمر حتى 30 أبريل، قائلا إن "المسألة حياة أو موت"، وقال إن الاقتصاد الأمريكى هو الأكبر ونسبة البطالة كانت فى أدنى مستوياتها، ولكن مع الأسف سنستمر فى الإغلاق.

وقال الرئيس الأمريكى، إن حزمة المساعدات المالية ستوفر 349 مليار دولار من القروض القابلة للغفران للشركات الصغيرة، لمساعدتها في الحفاظ على كشوف مرتبات الموظفين، أو دفع الإيجار أو الفائدة على قروض الرهن العقارى، أو دفع المرافق أو تغطية التكاليف العامة الأخرى.

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وتابع، إنه من المتوقع أن تتلقى الشركات شيكاتها في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم الطلب. وأضاف أن هناك أجهزة تنفس سيتم توزيعها فى عدد من الولايات لأن الذروة ستأتى وستأتى بقوة، مشيرا إلى إن هناك 250 سيارة إسعاف تقوم بنقل المصابين بفيروس كورونا.

وأشار إلى إن حاكم ولاية كاليفورنيا يقوم بعمل جيد للغاية، ويعمل على توفير 50 ألف سرير.