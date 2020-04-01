شكرا لقرائتكم خبر عن كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن ظهر وباء كورونا حول العالم وبدء تسجيل مصر حالات إيجابية، وهيئة الرعاية الصحية التى تتولى إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تسارع بوضع خطط وبرامج لمواجهة الفيروس فى مستشفياتها. ”الخليج 365” يرصد كيف واجهت هيئة الرعاية الصحية كورونا في مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، فى النقاط التالية:.. 1- تجهيز مستشفيات لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا 2- تخصيص مستشفيات أخرى لعزل الحالات الذى ثبت إيجابيها للفيروس. 3- توفير الكواشف السريعة ونظام تحليل PCR للكشف عن الفيروس بين المشتبه بهم . Advertisements 4- نصب خيام لعمل كشف مبكر عن فيروس كورونا للمترددين علي المستشفيات. 5- توفير كافة المستلزمات وأدوات الوقاية للفريق الطبي والمنشآت الطبية. 6- تطبيق معايير دولية في مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات الصحية. 7- تخصيص خط ساخن بنظام تلى ميدسين برقم 15344 لحجز مواعيد الكشف لتجنب الزحام بالعيادات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.