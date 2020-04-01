شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، أن فيروس كورونا المستجد لا يشبه الفيروسات التاجية الأخرى.

وفسر "عبد القادر" اعتقاده الشخصى بأن فيروس كورونا مخلقا وليس طبيعيا، ولا يشبه الفيروسات التاجية لأنه يدخل الجهاز الهضمى والتنفسى ومن ضمن أعراضه الغريبة أنه يسبب ضعف فى السمع ولم نرى مثل ذلك مسبقاً.

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وأكد "أستاذ علاج الأورام" أن فيروس كورونا يمكن شفائه لكن مشكلته فى انتشاره الذى لم نشهده من قبل.

وأشار إلى أن مرضى السرطان هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لأن مناعتهم ضعيفة في مقاومة الفيروس ويتناولون أدوية مثبطة للمناعة لتقليل نمو الورم ومنع انتشاره، لافتاً إلى أن السرطان الأكثر شيوعاً في مصر هو مرض الكبد وسرطان الثدى في السيدات، كما أن سرطان الرئة لدينا قصور في تغطيه بياناته في مصر بسبب عدم تسجيل المستشفيات للمرضى.