شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الفيروس ليس فتّاكا وكل ما نريده الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه يتم الإشراف على علاج كل الحالات الموجودة في مستشفيات العزل في مصر، موضحاً أن نسبة النجاح أكثر من 150 حالة تعافت منهم كبار في السن وشباب وحوامل وأخرين ولدوا أثناء فترة العزل.

وأوضح خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن فيروس كورونا ليس مرض فتاكا ولا نريد الرعب والفزع ولكننا نريد الحذر والالتزام، مشيرا إلى أن الأعراض المتكررة، حرارة لا تستجيب لانخفاض، وكحة غير مصاحبة ببلغم، وضيق في التنفس واحتقان في الحلق واحمرار العينين.

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وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أنه لمن أصيب بتلك الأعراض يتوجه للطبيب، ويعد حالة اشتباه، ويتم إجراء أشعة، وصورة دم، ومن لديه نقص في كرات الدم البيضاء أو نقص في الخلايا الليمفاوية، يتم طلب مسح، حيث هناك علامات معينة لو كانت موجودة يتم عمل مسح، موضحا أنه يتم إدخال المريض مستشفى العزل.

وذكر الدكتور حسام حسنى، أنه لم يتم استخدام إلا 8 مستشفيات عزل حتى الآن، لافتاً إلى أنه يتم التعامل مع مرض مستجد، وكل يوم فيه جديد وضعنا بروتوكل علاج مستنتج من علاج الصين ودول نجحت في ذلك، أن يكون كل الأدوية متوفرة، وأساس العلاج مضادات الفيروسات والمضادات الحيوية التي تقوى المناعة.